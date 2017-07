Madagascar: Développement numérique - Vers la concrétisation d'un grand investissement

Il s'agit, en effet du vice-président et directeur délégué à la stratégie d'ILIAD, groupe de télécommunications français, maison mère du fournisseur d'accès à Internet FREE et de l'opérateur de téléphonie mobile Free mobile, entités dont il est le fondateur. Après la CBI (Conférence des bailleurs et des investisseurs) et la rencontre du président Hery Rajaonarimampianina avec le président français Emmanuel Macron, c'est le secteur des NTIC qui fait l'honneur d'une visite d'un grand investisseur européen.

Xavier Niel, une grande figure des télécommunications en Europe était en visite à Madagascar et a rencontré le ministre des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN), Neypatraiky André Rakotomamonjy, à la Résidence de France à Ivandry.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.