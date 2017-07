Madagascar: Salon de la RSE, une deuxième édition qui promet

Portant sur le thème « croissance inclusive, durable et RSE », l'édition des 12 et 13 juillet prochain serait l'occasion pour les acteurs (les entreprises) ainsi que le grand public de se partager les bonnes pratiques en la matière d'après Ulrichia Rabefitiavana, directeur général d'Ur-Csr Counsulting. Cette dernière d'ajouter que l'évènement sera également une « opportunité de mettre en place un nouveau modèle de développement durable ». Une mise en place qui nécessite la participation de tout un chacun d'où l'importance de la notion de responsabilités partagées. Ces dernières incluant les entreprises, les communautés, les employés mais surtout l'Etat.

Faire plus que la première édition, tout en gardant l'esprit de sensibilisation, d'information et d'éducation citoyenne sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Telles sont les lignes directrices autour desquelles la prochaine édition du salon de la Rse et Développement durable sera organisée. Une initiative signée Ucr-Consulting sous le patronage du Ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé et en partenariat officiel avec l'UNICEF.

