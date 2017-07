Madagascar: Acupuncture - Séance gratuite à l'Ecole de Médecine

La médecine traditionnelle chinoise est très efficace. Actuellement en mission à Madagascar, les tradipraticiens chinois de l'Institut de recherche en médecine traditionnelle Feng Rui Hua le démontrent au cours des séances gratuites qu'ils entreprennent au Centre d'Acupuncture de l'Ecole de Médecine de Mahamasina. En effet, La cinquantaine de patients traités chaque jour est satisfait. Si certaines maladies sont guéries immédiatement, d'autres nécessitent quelques jours de suivi. Mais en gros, l'état des patients s'améliore rapidement comme c'est le cas notamment d'une femme atteinte d'une paralysie faciale, mais qui recommence à parler plus correctement et qui retrouve de la vigueur. Pratiquement toutes les maladies y sont traitées par une équipe d'experts chinois dirigée le Dr Bo Ai Ying experte en médecine traditionnelle acupuncture.

