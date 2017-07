Madagascar: Haltérophilie / Sommet africain - Neuf haltérophiles en partance pour l'Ile Maurice

Un nouveau challenge. Après plusieurs mois de préparation, la sélection a été finalisée le week-end dernier par les techniciens au sein de la fédération malgache d'haltérophilie. Neuf haltérophiles dont cinq dames et quatre hommes feront le déplacement à l'Ile Maurice. Les leveurs de fonte expérimentés et déjà médaillés à l'image des frères Tojo et Eric Andriantsitohaina et les dames Vania Ravololoniaina et Rosina Radafiarison feront le voyage. Ces joutes continentales débuteront le 10 juillet au Centre National de Vacoas, Maurice avec la participation d'une dizaine de pays.

Après plusieurs mois de tergiversations, la Grande Ile sera bel et bien présente aux Championnats d'Afrique d'haltérophilie du 10 au 17 juillet à l'Ile Maurice. C'est la confirmation du président de la fédération malgache d'haltérophilie, de culturisme et de musculation, (FMHCM), Harilenina Randriamanarivo.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.