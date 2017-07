Madagascar: Henri Ratsimbazafy - Le crooner s'invite sur « la scène d'Antsirabe »

Une aubaine à ne rater sous aucun prétexte pour tous ses inconditionnels dans la Ville d'Eaux, surtout ceux qui ne peuvent se rendre à Tana pour le grand évènement que concocte Dear Henri à la fin de l'année. Au mois de décembre est effectivement prévue une grande manifestation inédite qui mettra sous les feux des projecteurs plusieurs autres artistes, pas seulement de la génération d'Henri, mais des groupes et chanteurs d'aujourd'hui qui pourraient venir de divers horizons musicaux. Ces invités-là interprèteront les compositions du crooner, non pas de la manière dont il les chante, mais selon leur feeling.

Toujours aussi pétillant et dynamique, Dear Henri ne semble pas faire son âge. Ses titres, il les chante d'ailleurs toujours aussi bien qu'à ses débuts. Aucune fausse note. On a même droit à quelques petits pas de danse. Prochainement, le public antsirabéen sera le témoin privilégié de cette vitalité et de cette joie de vivre. Oui, il a décidé, il y a quelques années, de dire adieu à la scène, « avant d'être trop vieux » comme il le disait, mais... comme on ne dit jamais vraiment adieu à ses premières amours. Voici donc le « lehilahy » de retour sur le devant de la scène pour faire revivre ses plus grands tubes.

