Madagascar: Vivo Energy - Des gagnants pour le Shell Extra Challenge

Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les produits et services Shell à Madagascar, a organisé à Antsirabe la première étape du Shell Extra Challenge, le tout dernier évènement de Shell, inédit à Madagascar. Le jeu consistait à faire concourir les clients de SHELL qui utilisent les carburants différenciés disponibles à Antananarivo, Toamasina et Antsirabe : les Shell Super Extra et Shell Diesel Extra, pour vivre une expérience unique visant à économiser du carburant.

Pour Antsirabe, la finale du jeu SHELL EXTRA CHALLENGE a eu lieu le dimanche 02 juillet dernier et a mis en compétition les deux conducteurs ayant dépensé le moins de carburant sur un trajet de 45km. Le gagnant, Herimanana Rakotondrafara, a réalisé le meilleur score à l'issue de la finale, soit 0,70 litres de carburants dépensés, face à son concurrent M. Hery qui a dépensé 0,96 litres sur le même parcours. Le gagnant a décroché un lot constitué d'un an de carburant Shell Super Extra ou Shell Diesel Extra, à raison de 1 000 000 ariary de carburant par mois pendant 12 mois.

« Je suis très heureux d'avoir participé à ce jeu Shell Extra Challenge. Etant transporteur, ce lot va m'aider considérablement dans le développement de mes activités. En outre, la formation dispensée par SHELL en matière de conduite défensive et économique que nous, les participants au jeu, avions reçue, constitue un atout pour moi et les autres participants» a-t-il déclaré. Les 24 autres participants à la compétition ont également reçu des lots de la part de Vivo Energy/Shell : une carte LIBERTA de 20 000 ariary avec une recharge de 145 000 ariary pour le finaliste et une carte LIBERTA de 20 000 ariary avec une recharge de 80 000 ariary pour les autres participants. Le jeu continuera à Tamatave les 14 - 15 - 16 juillet 2017, puis à Tanà les 28 - 29 -30 juillet prochain.