Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Tatseraky Marcellin met le football par-dessus tout !

Marcellin Tatseraky avec ses anciens coéquipiers de BTM FC.

Le football lui a tout donné et il est prêt à lui rendre l'ascenseur. Il, c'est Tatseraky Marcellin qui avait fait le bonheur du BTM Football Club avant de partir en Italie pour atterir finalement en Suisse sans se détacher de sa passion de toujours en l'occurrence le football.

Il n'y a rien à raconter sur Tatseraky Marcellin qui a construit sa vie autour du football. Une carrière qui a démarré en trombe, car de Farafangana où il est né, il est tout de suite passé dans les rangs de l'équipe nationale, le fameux Club M de Peter Schnittger grâce à un talent fou, né sans doute de sa grande passion pour le football.

Diplôme d'entraineur. Mais Tatseraky Marcellin a réellement franchi un nouveau palier en signant avec BTM FC où il avait la lourde tâche de remplacer le meneur de service, Dina Léon parti à la Réunion.

Mais le temps de prendre ses marques et Tatseraky s' intégra dans le moule de cette équipe championne de Madagascar. L'infatigable Tatseraky y est d'ailleurs pour beaucoup à tel point que sa renommée a même franchi nos frontières pour parvenir jusqu'en Italie où le club de Benevento qui évolue en deuxième division était preneur. C'était en 1996, l'année de ses débuts en Italie où il est resté jusqu'à l'année dernière pour s' établir à Lausanne, en Suisse pour un poste d'entraîneur des jeunes du FC Concordia.

Inutile de rajouter qu'il avait reçu une formation dans ce sens, car c'est impossible en Europe d'exercer le métier d'entraîneur sans les diplômes. Tatseraky reconnaît toutefois que ses qualités d'ancien footballeur de l'équipe nationale lui a permis d'ouvrir des portes notamment en Italie où il a exercé le métier d'entraîneur des jeunes depuis 2002 au sein de plusieurs clubs dont Porticei, Morte mile to et Vincent Cavazzalle.

Une nouvelle mission qui s' est poursuivie en Lausanne et qu'il assume avec le plus grand sérieux.

Marcellin Tatseraky est resté un jeune homme très dynamique.

Football spectacle. « Je fais du football ma vie et ce n'est pas à presque 50 ans que je veux changer », confie Tatseraky qui ne laisse rien transparaître de son âge avec son nouvel look à la Maître Gims. C'est la tendance disait-il avec ce sourire avec lequel on l'a toujours connu. Sympathique et sociable, Tatseraky restera, il l'a dit, au service du football. Une volonté dont on aura bientôt l'écho, car en vacances à Madagascar avec sa femme et ses deux enfants dont un fils de 16 ans qui excelle bien évidemment au foot, Tatseraky est en train d'apporter la touche finale à la création de deux écoles de football. Et quand il décide de leur donner le nom de Taniketsa Barca et Samba Foot, on comprend son désir de verser pour le football spectacle dont il raffole en faisant référence au FC Barcelone d'une part et au samba brésilien de l'autre.

Deux projets qui le tiennent à coeur et qu'il entend réaliser avec l'aide de ses anciens coéquipiers de BTM FC. Une preuve, une de plus, pour montrer que pour lui l'amitié est sacrée et que la passion pour le football est éternelle.