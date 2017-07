Madagascar: Football - Le FC Vakinankaratra champion !

Avec 41 points au compteur alors qu'il ne restait plus qu'un match pour finir la saison 2017, le FC Vakinankaratra est assuré du titre de champion de la saison, car son dauphin, le FT Taratra est encore à 33 points contre 26 points pour le FC Itokiana et l'AS Socota.

Une fois de plus le FC Vakinankaratra vient d'être sacré champion du Vakinankaratra. Comme un abonné aux titres, les protégés du président Fidinirina Andriantomponera ont confirmé leur grande forme durant une saison exceptionnelle où ils n'ont connu aucune défaite et ne concéder que quatre nuls pour 13 victoires.

