Ile Maurice: Commission drogue - L'audition de Me Sanjeev Teeluckdharry maintenue

La motion en Cour suprême de Me Sanjeev Teeluckdharry pour ne pas le contraindre de déposer devant la commission d'enquête sur la drogue n'a servi à rien. Le Deputy Speaker a été sommé de répondre aux questions de l'ex-chef juge, Paul Lam Shang Leen, et ses assesseurs.

L'un des avocats de Me Sanjeev Teeluckdharry, Me Rama Valayden, a demandé à Paul Lam Shang Leen d'attendre lundi, date à laquelle seront débattues les motions déposées par les avocats du député membre du Mouvement socialiste militant.

Le président de la commission a alors rétorqué : «Has there been a court order preventing us from proceeding? No? Then we will proceed.»