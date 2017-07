Ile Maurice: Commission drogue - «Je ne parlerai pas de cette affaire», déclare Lutchmenaraidoo

«Je ne parlerai pas de cette affaire mais le gouvernement fait de son mieux, avec l'aide de la commission d'enquête sur la drogue, pour combattre le trafic.»

Déclaration de Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères après la 20ème réunion du Contact Group on Piracy of The Coast Of Somalia à Balaclava, ce jeudi 6 juillet. Il a cependant refusé de se prononcer sur la convocation du Deputy Speaker, et avocat Me Sanjeev Teeluckdharry, devant la commission Lam Shang Leen et l'injonction que ce dernier a déposée en Cour suprême.

Quant à l'atelier de travail, parmi les 24 pays présents dans l'assemblée, les membres de la Commission de l'océan Indien jouent un rôle important d'indicateur sur la piraterie. «Le travail international doit continuer pour éradiquer les causes de la piraterie», déclarent-ils en substance. Le but de cette conférence est notamment de mettre en éveil les problèmes de la piraterie dans l'océan Indien.

«Notre région de l'océan Indien est une zone de transit pour le trafic de drogue. La sécurité maritime dépend aussi de l'exploitation durable de nos ressources et de leur protection», a lancé le ministre des Affaires étrangères. Il a également précisé que la sécurité maritime ne se résume pas à la piraterie.

Autre question soulevée, par le ministre Somalien de la pêche, Abdirahman Abdi : l'extradition des pirates somaliens dans leur pays pour purger leur peine. Ce ministre préside la délégation somalienne.