Ile Maurice: Commission drogue - Audition sous tension pour Me Sanjeev Teeluckdharry

La tension était palpable lors de l'audition de Me Sanjeev Teeluckdharry devant la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 6 juillet. L'ex-juge Paul Lam Shang Leen a d'emblée donné le ton : «Aucun ordre de la cour n'a été envoyé pour interdire à la commission d'auditionner Me Sanjeev Teeluckdharry.» Le Deputy Speaker a saisi la Cour suprême, mercredi 5 juillet, afin de mieux se préparer aux questions de Paul Lam Shang Leen et de ses assesseurs.

Me Rama Valayden, l'un des représentants de Me Sanjeev Teeluckdharry, a demandé au président de la commission et ses assesseurs d'attendre lundi, jour auquel les motions de son client seront débattues en Cour suprême, pour repousser l'audition de son client. «Vous n'êtes pas un accusé. Est-ce qu'on vous a accusé d'être un trafiquant de drogue ? Mais nous savons que vous avez passé des appels à des prisonniers», a fait ressortir Paul Lam Shang Leen. Me Rama Valayden a tenté d'intervenir, mais l'ex-juge a vite repris l'avocat en lui lançant : «Vous ne pouvez intervenir !»

La commission d'enquête a retracé le numéro de téléphone. Plusieurs échanges (appels et messages) ont été notés entre Me Sanjeev Teeluckdharry et des prisonniers entre 2014 et 2016. Le Deputy Speaker devait ensuite hausser le ton en affirmant que «this commission has becomed a mud slaying exercice. Allow me to reply or else what's the point of calling me here?»

Paul Lam Shang Leen a, dans la foulée, précisé que cette convocation fait suite aux «unsollicited visits» de l'avocat au caïd Peroomal Veeren. «Toutes mes visites étaient sollicitées. Elles ont été faites in the course of my duties», a affirmé le témoin, avant de demander une pause.

L'audition a repris après une dizaine de minutes. L'ex-juge Paul Lam Shang Leen est revenu sur les visites de Me Sanjeev teeluckdharry, affirmant que l'avocat a rencontré des détenus de différents blocks de la prison afin d'échanger des cartes SIM. Le Deputy Speaker a rencontré plusieurs prisonniers à la fois, a avancé le président de la commission.

Les noms des juniors du cabinet de Me Sanjeev Teeluckdharry figurent aussi dans le prison book. «Si vous avez demandé à vos juniors de faire quelque chose de mal, vous aurez des problèmes», a indiqué Paul Lam Shang Leen. Le témoin a rétorqué qu'il a toujours respecté les paramètres.

La commission d'enquête sur la drogue a ensuite accordé à Me Sanjeev Teeluckdharry un délai d'un mois pour s'expliquer.