Tunisie: Changement de terminus

La Transtu ne précise pas, dans son communiqué, la durée de cette mesure. Elle explique, toutefois, que cela est dû aux travaux qui seront entrepris pour protéger le Grand-Tunis des inondations.

Les usagers de la ligne 6 devront, donc, prendre leur mal en patience et attendre la fin des travaux qui risquent de prendre du temps. A cet effet, la société de transport a annoncé qu'elle a mis à la disposition des utilisateurs une ligne de bus pour desservir la zone d'El Mourouj, et ce, notamment, grâce à la ligne 81B. D'ailleurs, cette ligne existe et permet le rabattement avec la ligne 6 du métro à partir de la station El Mourouj 4 vers les cités environnantes. Il faudrait, cependant, augmenter le nombre des dessertes à partir de la station «l'Environnement» vers les destinations des autres zones d'El Mourouj.

Par la même occasion, la Transtu est appelée à revoir le déploiement de sa flotte sur ces lignes, à savoir les lignes 81,74 et dérivés, 548.

De plus, le rétablissement récent de la ligne 59 A qui a réjoui les habitants d'El Mourouj 1 montre que la Transtu peut améliorer la qualité de ses prestations. Cela est possible d'autant que la flotte des bus est en train de se renforcer avec l'acquisition de plusieurs véhicules.

La ligne 74, par exemple, assure des dessertes entre El Mourouj 5 et la station Tunis-Marine. Or, les fréquences et la ponctualité font défaut. C'est une ligne qui gagnerait à être plus régulière.