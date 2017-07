Tunisie: Houssem Habbassi vers l'EST !

Le CS Sfaxien va porter plainte dans les prochains jours auprès de la Fifa contre l'ex-entraîneur portugais, Jorge Costa, suite à la rupture de son contrat avec le club d'une façon unilatérale, a indiqué Imed Mseddi, président de la commission juridique du club noir et blanc à l'agence TAP. « Le comité directeur du club va exiger des indemnités pour préjudice moral et matériel porté à l'équipe après le retrait inattendu de l'entraîneur », a souligné Mseddi qui a ajouté que « l'indemnité devrait être l'équivalent de trois mensualités, selon le contrat signé entre les deux parties ». Costa s'était engagé avec le club sfaxien en juin dernier en remplacement de Clausen, mais l'expérience à la tête de l'équipe n'a duré qu'un seul mois, rappelle-t-on.

En quête de temps de jeu, et outre les clubs cités, Selliti est aussi désiré par l'Espérance de Tunis, Gijon, l'Espanyol Barcelone et le club turc de Kasimpasa. Un challenge qui lui irait bien : l'Espagne.

Ce joueur aurait en sa possession une offre de la part d'un club saoudien et s'apprêterait à aller discuter les termes de son contrat. En cas d'offre financière intéressante, Aymen Mathlouthi pourrait quitter l'Etoile du Sahel. Les dirigeants étoilés ne seraient pas contre un départ de leur gardien de but.

Le joueur aurait pris cette décision après trois mois sans recevoir de salaire et devrait s'engager avec le club « sang et or » pour les quatre prochaines saisons.

Habbassi a décidé de racheter la période restante de son contrat avec le club sudiste et s'est adressé à la Fédération tunisienne de football, accompagné d'un huissier notaire et d'un responsable de l'Espérance de Tunis.

