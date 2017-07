Tunisie: Nouvel investissement de 28 millions de dollars

communiqué de presse

L'Africa Finance Corporation (AFC), institution financière panafricaine leader, spécialisée dans le développement multilatéral et le développement de projets, annonce qu'elle accordera une facilité de prêt subordonnée d'une valeur de 28 millions de dollars US afin de développer le bloc pétrolier offshore nord-tunisien Halk El Menzel (projet Helm) de Topic SA (Topic).

Le titre subordonné est d'une durée de 30 mois et garantira la réalisation du projet d'une première production pétrolière d'ici janvier 2018.

Topic est une entreprise indépendante majeure du secteur de l'énergie dont la principale activité est l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Elle a été fondée en 2000 par le groupe Toumi, conglomérat énergétique tunisien. La solide base d'actionnaires de Topic comprend la Société Financière Internationale, Sarost Group, le groupe Banque de l'Habitat, la Société Tunisienne de Banque et le groupe Toumi.

Andrew Alli, président-directeur général de l'AFC, a ainsi commenté cet investissement :

« L'AFC est engagée depuis longtemps dans la construction et le développement des économies africaines qui nécessitent un investissement dans des secteurs économiques clés. Nous nous réjouissons d'investir dans le secteur des ressources naturelles en Tunisie et d'accompagner la création d'emplois hautement qualifiés.

La Tunisie a fait d'importants progrès en adoptant des réformes qui stimuleront la croissance du secteur privé et encourageront les investissements. L'AFC est ravie de continuer à accompagner le pays dans la poursuite de sa volonté de croissance».

Le projet Helm est un projet d'investissement et de développement à faible coût qui couvre une zone offshore de 570 km carrés dans le golfe d'Hammamet, une importante province pétrolifère. Le coût total du projet est estimé à 157,5 millions de dollars US. Le financement requis pour obtenir le pétrole sera utilisé pour le transport, l'installation, le démarrage et la mise en exploitation, le perçage du premier puits et l'acquisition d'installations de production essentielles, d'unités flottantes de stockage et de déchargement, la réparation, la modernisation de la bouée existante, la fourniture d'installations de surface et l'achèvement de la plateforme de production.

L'AFC, dont la finalité est de fournir une expertise pour la structuration de projet et le capital risque, investit depuis de nombreuses années dans les ressources naturelles africaines. Malgré les défis auxquels le secteur a été confronté ces dernières années, l'AFC reste un investisseur actif ayant enregistré récemment des placements qui feront date. L'investissement de l'AFC dans le secteur des ressources naturelles s'envisage sur le long terme et, en tant que tel, le groupe continue à rechercher l'investissement dans des projets de qualité, tels que le projet Helm, dont les bases techniques et commerciales sont solides.

A propos de l'AFC

L'AFC est une institution financière internationale et multilatérale d'investissement, dont la mission est d'aider à combler les importantes lacunes en matière d'infrastructures africaines tout en offrant un rendement financier compétitif, une croissance économique solide et un impact social positif.

Fondée en 2007 pour servir de catalyseur à des investissements dans le secteur privé destinés aux infrastructures dans toute l'Afrique, l'AFC est désormais la première institution financière et multilatérale d'investissement du continent. Le service aux investisseurs de l'agence Moody lui a décerné la note A3/P2 (perspective stable). Plus de 3,5 milliards de dollars US ont été levés pour les activités de l'AFC au sein d'un programme d'emprunts fructueux, et notamment une première émission d'euro-obligations de 750 millions de dollars US sursouscrite par 6 fois. En termes d'impact, l'AFC a investi à ce jour plus de 4 milliards de dollars US dans les projets de 28 pays africains.

L'approche d'investissement de l'AFC associe une expertise spécifique du secteur, basée sur le conseil financier et technique, la structuration de projets, le développement de projets et le capital risque et adaptée aux besoins de développement particuliers des infrastructures africaines dans les secteurs clés de l'électricité et des ressources naturelles.