Tunisie: Des œuvres riches et lumineuses...

Contemplant les œuvres d'Ines Boumessouer Chamam, nous sommes envahis de lumière, de parfums et de couleurs...

Telle une exploratrice de l'invisible, elle peint ce qui est là, sous ses yeux, tout en cherchant à révéler l'esprit des lieux, à dégager l'intensité de l'émotion. Dans ses toiles, la nature, tout comme le lieu, s'exprime dans une beauté à la fois sereine et poétique. Et c'est ce mélange subtil d'une plénitude cachant des mystères enfouis qui donne aux toiles exposées cette dimension intemporelle. Sous le pinceau de l'artiste, le sujet se reflète sur ses toiles et s'imprime avec une précision, une finesse et une sensibilité inégalables.

Une richesse chromatique et émotionelle

Essentiellement figurative, sa peinture reproduit un instant vécu, ou mémorisé, dans sa spontanéité : mouvement des corps, expression des visages, frôlés et croisés dans une scène de vie parfois typiquement tunisienne. C'est pourquoi sa gestuelle est dynamique. Dans un mouvement libre et ample du pinceau, elle retrouve la sensation laissée par un moment si fugitif et pourtant si marquant. Elle donne libre cours à la transparence, comme à l'épaisseur, ce qui donne à ses toiles une grande richesse chromatique et émotionnelle.

De même pour Kaouther Bayahi dont les œuvres ne manquent ni d'originalité ni d'imagination, encore moins de subtilité. C'est qu'elle donne à voir un festin de couleurs et de lumières à travers plus de trente peintures à l'huile. Le génie du peintre se situe, également, dans sa capacité à saisir l'instant unique dans sa richesse émotionnelle. Elle parvient ainsi à capter toute l'intensité des émotions qu'elle entrevoit à travers une scène, un moment de la vie, du quotidien. La lumière omniprésente cisèle la forme si précise, joue avec l'ombre, anime la composition et révèle le goût de l'artiste pour répercuter le beau dans le vécu des gens et des lieux.

Dans leurs compositions, les toiles de Kaouther nous montrent des visages et des corps, qui nous renvoient à la chaleur du soleil et à la clarté du ciel. Sa palette est dotée de contrastes chauds et froids, de par l'ocre, le rouge et le bleu. A les regarder, on entendrait presque les voix, les musiques et l'agitation des lieux et on en sentirait pratiquement les odeurs.

Ses peintures sont réalisées, pour la plupart, dans un style figuratif. Elles sont d'un sentiment et la concrétisation d'une imagination. Les couleurs, les formes, les matières prennent alors un sens nouveau pour que le spectateur ait un ressenti et une émotion.

Une exposition qui vaut certainement le déplacement !