Tunisie: Première place en jeu

Par contre, la formation sahélienne devra connaître l'absence de Wajdi Kechrida -- une des valeurs sûres de l'équipe et du football tunisien en général -- qui a préféré racheter la clause libératoire incluse dans son contrat et rompre ainsi sa liaison avec l'Etoile,afin de pouvoir monnayer son talent ailleurs,principalement en Europe où il est annoncé du côté du FC Tours au sein duquel milite un autre ancien Etoilé, à savoir l'attaquant algérien Ameur Bouazza,outre les convoitises du club belge de Gank. Une grosse perte pour l'Etoile qui laissera -- à n'en point douter -- une grosse amertume auprès du public sahélien.

