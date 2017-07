Cote d'Ivoire: Serge Aurier répond à l'attaque de Diarrassouba

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision ivoirien RTI et repris par L'Equipe, le défenseur des Eléphants, Vieira Diarrassouba, s'en prenait ouvertement à Serge Aurier, nommé capitaine par Marc Wilmots. Pour Diarrassouba, le défenseur du PSG ne mérite pas de porter le brassard de capitaine en sélection.

« Serge Aurier n'est pas un exemple, il y a d'autres joueurs plus exemplaires que lui. A l'heure actuelle, il n'est pas logique d'attribuer le brassard à Serge Aurier. Aurier avec ses déboires ne reflète pas l'image que l'équipe nationale veut véhiculer. Pour moi c'est inconcevable. Quand Yaya Touré est parti, le brassard est revenu à Gervinho naturellement. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le capitaine c'est Gervinho. Quand il y a une décision à prendre dans ce sens, on prend l'avis des cadres de l'équipe. Serge Aurier a un fort tempérament. Sur le terrain et sans le vouloir, il a tendance à s'emporter le plus souvent. Il veut tellement bien faire qu'il hausse le ton et même a manqué de respect à ses aînés. Parce qu'au delà du football, il y le respect des aînés. En Afrique, ce sont des valeurs qui comptent », a confié le joueur.

Mais c'est sans compter sur l'ancien Toulousain qui a tenu à répondre à son coéquipier quelques jours après sur son compte Instagram.

« Quand t'essaies de te faire connaître sur le plan international, mais que ta carrière sur le terrain ne parle pas pour toi... Bon courage à vous. Avec l'aide de Dieu, cette sélection brillera sans vous. Vous dites que c'est Dieu qui donne, mais quand Il donne aux autres, vous ragez. Force à vous en tout cas », a écrit Aurier.

On peut donc dire sans le risque de se tromper que l'atmosphère dans le vestiaire ivoirien en est pour quelque chose dans la mauvaise performance des Eléphants lors de leurs derniers matchs notamment la défaite contre la Guinée à Bouaké en éliminatoires de la CAN 2019.