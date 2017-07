Afrique: Coupe CAF - MC Alger/ Mouassa - « Le Mouloudia a un nom à défendre »

Le MC Alger a acté sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF 2017 en dominant (2/0) le Platinum Stars FC (Afrique du Sud) au terme de la 5ème journée le weekend dernier. Le Doyen assure ainsi sa qualification en ¼ de finale avant d'affronter en déplacement le CS Sfax le 9 juillet en clôture de la phase de poule de la Coupe CAF.

« Nous allons jouer sans calculs et on tâchera de préserver notre place de leader. Sachez que les meilleures formations seront présentes dans les quarts de finale et nous n'avons aucune préférence pour l'une d'entre elles, car on affrontera nos adversaires sur deux rencontres et tout reste possible. Je vous ai bien affirmé qu'on essayera d'aller le plus loin possible dans cette compétition et il faut nous préparer donc à affronter les meilleures équipes dans cette épreuve,» a confié Kamel Mouassa, l'entraineur du MC Alger, dans des propos relayés par Le Buteur.

Toute somme, les vice-champions d'Algérie sont assurés d'être parmi les 8 équipes qui animeront le « knock-out round » les 08 et 15 septembre prochains. Reste à savoir s'ils auront l'avantage de recevoir lors du match retour pour optimiser les chances d'être dans le « final four ». Pour cela, il faudra accomplir la seconde moitié de la mission : finir en pôle au terme de ce premier tour.

Tout en se montrant très volontaire pour gagner le match, le coach des Rouge et Vert a affirmé que la MC Alger jouera ce derby de l'Afrique du nord face au CS Sfaxien sans pression. «Juste après le tirage au sort à travers lequel on a arrêté la composante de notre groupe, on a revu nos ambitions à la hausse en fixant les quarts de finale comme objectif et on souhaitait se qualifier avec le CS Sfax, ce qui s'est passé d'ailleurs. Je pense ainsi que nous allons jouer ce dernier match sans pression après avoir atteint notre objectif pour cette saison.»

Pour Kamel Mouassa, « le Mouloudia a un nom à défendre et il faut qu'on réussisse cette mission. Après une longue saison, il y a toujours un sentiment de lassitude et on tâchera de maintenir la motivation chez les joueurs afin qu'on puisse faire valoir nos arguments sur le terrain. Le plus important pour moi c'est de voir une belle partie entre deux équipes techniques et gratifier la présence d'un bon spectacle, car il s'agit d'un derby maghrébin et je vous ai déjà affirmé que notre souhait est de nous qualifier aux quarts de finale avec le CS Sfax.»