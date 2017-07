Tunisie: La câblerie ferme ses portes

Du coup, les ouvriers sont entrés dans un sit-in ouvert en signe de protestation contre cette décision jugée impromptue et surtout inexpliquée, tant le travail marchait à merveille dans la câblerie.

Mardi après-midi, une partie des employés a en effet envahi l'enceinte du siège du gouvernorat et est entrée en sit-in ouvert pour réclamer des mesures urgentes à même d'empêcher la fermeture de la câblerie, même si le secrétaire général du Syndicat de l'entreprise parle déjà d'une décision irrévocable et délibérément choisie par la direction de l'entreprise, laquelle aurait, selon la même source, programmé la fermeture de la câblerie depuis longtemps, notamment après qu'elle a épuisé ses droits légaux aux bénéfices et autres avantages pendant une décennie de grâce assortie d'avantages fiscaux et sociaux, en ce que le code des investissements stipule une franchise totale pour les entreprises installées en Tunisie pendant dix ans, notamment en matière de paiement des cotisations sociales et d'impôts sur les bénéfices. Aujourd'hui, les employés se retrouvent dans la rue, après dix ans de labeur et d'abnégation, avec en plus un mois de juin sans salaire, ce qui, selon eux, représente, un coup dur pour la région du Kef où chaque emploi compte énormément.

Hier, une réunion a été tenue au siège du gouvernorat au cours de laquelle les sit-inneurs et l'Union régionale du travail de l'Ugtt ont exigé la tenue d'une réunion de crise urgente du gouvernement sur la question, et ce, pour régler cette situation qui, cependant, semble épineuse et difficile à résoudre, tant les intérêts de chaque partie sont divergents. La réunion n'a abouti sur aucune solution concrète, excepté le transfert du dossier au gouvernement.

Le patron de la câblerie avait toutefois, conclu, en avril dernier, un accord engageant toutes les parties et portant reprise des activités de la câblerie sous conditions, permettant d'apaiser la tension temporairement, du moins pendant les deux mois de mai et de juin, même si encore les employés se sont plaints des retards de leur salaire du mois de mai et surtout le refus de leur accorder la paie du mois de juin, après que la direction eut évoqué, selon la partie syndicale, le mobile de la faillite de la câblerie, une thèse douteuse que réfutent les employés, lesquels estiment qu'il s'agit tout simplement de manœuvres occultes visant à mettre fin aux activités de l'entreprise dans la région, surtout que la même usine a été implantée à Hammamet avec parfois des équipements de l'usine de Coroplast du Kef, ce qui représente, selon de nombreux employés, un nouveau subterfuge visant tout simplement à fermer l'usine du Kef au profit de la câblerie de Hammamet, considérée comme un investissement nouveau et donc en droit de bénéficier des avantages prévus par le code des investissements en la matière pendant encore une dizaine d'années.

Pour le moment, la tension reste vive dans la ville du Kef où la population retient son souffle, d'autant que les souvenirs des semaines sombres, jalonnées de sit-in et de fermetures des routes, sont toujours dans les mémoires, nourrissant de la sorte les craintes de voir ce scénario se répéter inévitablement si aucune issue n'est trouvée à ce problème complexe et épineux qui ébranle la ville du Kef ces jours-ci.