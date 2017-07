Afrique: Priorité aux renforts offensifs

Un Ghanéen et un Mauritanien

Au rayon des nouvelles recrues, le ST a déjà enrôlé Mohamed Ali Jouini (ES Zarzis), Youssef Fouzai et Aymen Kethiri (Stade Gabésien), Ayoub Mansouri (AS Kasserine), Jean Badi Daniel (Olympique de Béja) et Mory Keita (Horoya Conakry). L'entraîneur Mohamed Kouki voudrait recruter encore un avant-centre et deux milieux de couloir. On parle de l'avant-centre ghanéen David Apoko, 25 ans, qui avait joué au Liban et en Iran comme possible recrue. Un avant mauritanien se trouve également dans le viseur. Tout comme un attaquant appartenant au club gabonais Mounana FC.

Renouvellements de contrats à la pelle

C'est la saison des renforts et des prolongations des contrats. C'est ainsi que le latéral droit Mohamed Ben Ali a rempilé avec les Rouge et Vert pour deux saisons supplémentaires. De son côté, l'attaquant Jasser Khemiri a renouvelé son contrat pour le ST jusqu'au mois de juin 2021. L'attaquant Achraf Ben Dhiaf a renouvelé de deux saisons. Quant au jeune attaquant Zouheir Lahkimi (ex-Lierse, en Belgique), 20 ans, il a paraphé un précontrat de cinq ans avec le club du Bardo. Il sera soumis à un test. Enfin, le gardien Aziz Sellami a renouvelé son bail jusqu'au 30 juin 2021.

Duel Amdouni-Ben Thabet

Au poste de gardien de but, le ST se trouve bien armé avec des keepers d'expérience comme Nadim Ben Thabet et Kais Amdouni, que le coach Mohamed Kouki avait drivé à l'Olympique de Béja, et les jeunes Aziz Sellami et Lakhdhar Boughanmi.

Le duel sera serré entre Ben Thabet et Amdouni pour un poste de titulaire.

Zemzemi à la DT

Chokri Zemzemi a été nommé directeur technique des jeunes. Il sera assisté par Ghassen Ben Mansour. L'équipe Elites a été confiée à Rafik Rouissi. Quant au staff médical, il sera conduit par Dr Adel Hormia et comprendra Ahmed Feriani (kiné) et Ahmed Ben Halima (kiné adjoint).