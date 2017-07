Tunisie: 7.000 élèves admis aux établissements pilotes

Le ministre a, dans ce même ordre d'idées, tenu à préciser qu'il a été décidé de permettre à tous les candidats ayant des moyennes égales ou supérieures à 15 / 20 d'accéder aux collèges pilotes (pour la « sixième ») et aux lycées pilotes (pour la « neuvième ») même si la capacité d'accueil initiale est dépassée. On sait que 3.800 places sont mises à la disposition des futurs « pilotistes» dans les collèges et 3.175 autres pour les lycéens. Donc, en tout, près de 7.000.

En tout état de cause, si le privé l'emporte sur le public dans le cycle primaire, il n'en est pas de même pour la « neuvième » ou le bac. Et c'est tout dire.

Si l'on compare, donc, la capacité d'accueil offerte (3.800) et les effectifs admis, on constate que la couverture n'est que de 92.02 %. Pour cette année, le lauréat en « sixième » vient du secteur privé. Il s'agit de l'élève Yassine Ben Imed Sahli, inscrit dans une école privée de Sousse. Il a réussi à obtenir une moyenne de 19.45 / 20.

