Tunisie: L'addition ne vaut pas le service

L'hygiène laisse à désirer

D'abord, il y a les serveurs pointés devant chaque restaurant ou café qui font de l'œil aux clients potentiels pour les convier à une table. Parfois cela devient agaçant. Mais à voir de près, on constate les manquements en matière de qualité de service en plus des prix exorbitants dans certains établissements où le moindre signe d'hygiène fait défaut. Toilettes sales, chasse en panne et eau de robinet qui fuit. Parfois, il n'y a pas de lumière parce que l'ampoule grillée n'a pas été remplacée, etc.

Si les « lieux de bien-être » (Beit Erraha) sont infréquentables, que dire de la cuisine et des fourneaux où se préparent les repas. Lors d'une descente de contrôle par les agents chargés de l'hygiène dans les services municipaux, diffusée par les journaux télévisés, le spectacle était effarant. Cafards et rats rôdent dans les parages, l'huile de cuisson utilisée plusieurs fois est impropre à la consommation, la pâte, la viande ou le poisson sont mal décongelés, les tabliers blancs des cuisiniers sont noirs de salissures. Enfin, c'est à vous couper l'appétit et pourtant, les gens se bousculent devant ces établissements où la réservation n'est pas obligatoire.

Des serveurs débordés et sans formation

Une fois installés autour d'une table, l'accueil change du tout au tout. Des serveurs saisonniers nonchalants, sans formation, vous laissent poireauter longtemps avant de vous jeter sans ménagement le menu sans vous accorder la moindre attention. Ils n'ont aucune idée sur la composition du menu.

Après une longue attente, vous avez fait votre choix pour un plat mais malheureusement il n'existe pas alors vous en commandez un second : même chose. Vous êtes alors obligés de vous contenter de ce que vous propose le serveur. Si vous êtes allergique au poisson, il vous proposera à sa guise une omelette dont le prix est saignant. Tout cela après avoir patienté durant des heures.

S'il vous arrive de faire une remarque, on vous dira que les serveurs sont débordés parce qu'il y a trop de clients. Dans les cafés, on n'est pas bien mieux loti. Les boissons, ce n'est jamais ce que veut le client. Vous voulez du thé, vous consommerez du coca même si vous n'en êtes pas friand ou alors un jus qui coûte les yeux de la tête. Dans un café de la médina, un thé à la menthe est à 4d alors que son prix initial est de 0,600d, avec pignon 7d500, une chicha à 10d et une bouteille d'eau ou un cola à 3d. Du côté des Berges du Lac, une chicha atteint les 30d, un jus de 8d500 est commercialisé à 10d. Prendre du bon temps coûte cher sous nos cieux, notamment dans les stations balnéaires ou les banlieues chics.

Les propriétaires de ces établissements font payer cher les clients non seulement la consommation mais aussi la location de la terrasse et l'animation. Durant la période estivale et le mois de Ramadan, ces gérants de café et de restaurant, peu scrupuleux sur l'hygiène et la qualité de services, profitent pour faire le maximum de gains sans tenir compte de la fidélité de la clientèle. Pour eux, un client de perdu, dix de retrouvés.