Tunisie: Un secteur complémentaire du public et du privé

Elloumi a souligné, hier, lors de l'ouverture de la conférence nationale sur le thème « Economie sociale et solidaire : levier de développement en Tunisie », l'impératif de mettre en place les conditions favorables à la réussite de ce modèle économique, afin d'éviter la répétition des expériences ratées des coopératives et mutuelles créées de force sur des décisions horizontales et portant atteinte au droit à la propriété.

Le vice-président de l'Utica a estimé que l'agriculture est l'un des plus importants domaines dans le cadre duquel peut se développer l'ESS, dans la mesure où elle favorise l'amélioration des conditions et des dispositifs du travail. Même constat pour l'artisanat et d'autres secteurs similaires.

De son côté, le président de l'Utap, Abdelmajid Ezzar, a fait remarquer que l'ESS figure parmi les meilleures alternatives économiques disponibles pour les décideurs politiques et les acteurs économiques dans le monde.

« L'Utap tient à sensibiliser les agriculteurs et les pêcheurs quant à l'importance d'exercer dans le cadre des sociétés coopératives et des structures professionnelles », a-t-il noté, ajoutant que l'ESS participera à la résolution des problématiques de la couverture sociale des agriculteurs et des pêcheurs.