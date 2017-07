Tunisie: Ombres et lumières

Et pour être objectif, la mission des deux Tunisiens n'était pas du tout à la portée. Le tirage au sort les a placés devant deux têtes de série qui ont les atouts techniques et athlétiques de gérer les grands tournois. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur cette double élimination ?

Territoire marqué

Si on prend le bon côté, Malek Jaziri et Ons Jabeur, pas du tout aidés par le tirage au sort, ont marqué leur territoire. Ils sont tous les deux brillants sur le circuit et à ce niveau, ce n'est pas facile de marquer sa présence dans un tournoi de grand chelem comme Wimbledon. Sur le plan africain et arabe, notre tennis se porte bien, et cela grâce aux efforts de Jabeur et de Jaziri qui militent depuis des années sans le moindre soutien.

Rien que voir deux joueurs tunisiens jouer sur Wimbledon et être suivis par des millions de téléspectateurs est quelque chose de très bon à prendre. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des joueurs tunisiens jouer à ce niveau élevé. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des joueurs tunisiens qui affrontent les têtes de série dans les grands tournois. Ons Jabeur et Malek Jaziri ont marqué leur territoire et il sera encore très difficile pour des joueurs tunisiens de faire la même chose s'ils ne jouent pas régulièrement le tennis de haut niveau.

Ces détails...

Peut-on regretter quelque chose après la double défaite de Jabeur et de Jaziri? Sûrement ces détails qui font la différence à ce niveau. Sur le papier Pouille et Kaznestova étaient favoris, vu leur classement. Mais surtout pour Malek Jaziri, on peut se mordre les doigts. Il avait, pour l'anecdote, quatre balles d'égaliser à 2 sets partout, mais il n'a pas saisi sa chance. Mentalement, il avait craqué à un moment où Pouille était prenable. D'après le match joué, on n'a pas vu un Pouille imbattable. Au contraire, Malek a tenu bon avec des coups gagnants et des échanges bien gérés. Ses fautes directes lui ont coûté cher. Et cela à cause de la nervosité, de la fatigue... Jaziri a raté une grande occasion.

Pour Ons Jabeur, elle nous a fait la même impression : c'est une joueuse douée qui sort des coups dignes des grandes joueuses, mais physiquement, elle est encore loin du requis. Sa condition athlétique ne lui permet pas de jouer régulièrement. Amortis étudiés, coups droits puissants, mais revers moyens et surtout de la peine à se déplacer, Ons doit améliorer sa condition athlétique pour pouvoir exploiter son bagage technique raffiné ! En tout cas, Ons Jabeur et Malek Jaziri sont bien armés techniquement. Leur présence à ce niveau est une grande satisfaction. Pour le reste, ce sont des détails qui leur échappent.