Afrique: Terminer en fanfare

A une journée de la clôture de la phase des poules, l'Espérance de Tunis a 8 points au compteur, à seulement une longueur d'avance de son dauphin sud-africain, Mamelodi Sundowns. C'est dire l'importance de cette dernière sortie de la phase des poules. Le premier du groupe C croisera le deuxième du groupe D.

Si elle conserve son leadership, l'Espérance de Tunis affronterait aux quarts de finale Al Ahly d'Egypte ou le Wydad Casablanca.

Sur le papier, la confrontation entre l'EST et Saint-George pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase des groupes s'annonce très disputée. Mathématiquement, les Ethiopiens de Saint-George peuvent toujours aspirer à la deuxième place, à condition que Mamelodi Sundowns perde contre le dernier de la classe, l'AS Vita Club.

Ce qui est sûr, c'est que les « Sang et Or » ont leur destin en main. A l'aller, ils ont tenu en échec Saint-George. Clôturer la phase des poules par une victoire à Radès avec à la clef une première place au classement du groupe C, c'est dans les cordes de Fakhreddine Ben Youssef et ses camarades.

Reprise des entraînements

Les « Sang et Or » ont pris le temps de récupérer. Ils ont passé toute la journée de dimanche dans leur lieu de retraite à Kinshasa où ils ont eu droit à des soins, des bains de glace et des séances de relaxation.

La délégation espérantiste a regagné Tunis lundi dernier dans l'après-midi. Le lendemain, les joueurs ont bénéficié d'un jour de repos avant de reprendre hier le chemin des entraînements.

L'Ivoirien Dembele au sifflet

La Confédération africaine de football a désigné l'Ivoirien Denis Dembele pour diriger le match EST-Saint George. Il sera assisté par deux de ses compatriotes. Le match aura lieu dimanche prochain au stade de Radès. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h00.