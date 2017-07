Tunisie: Les talents en herbe sur le devant de la scène !

Cet été, l'Association lance la 6e édition de la manifestation consacrée aux mélomanes qui se tiendra jusqu'au 8 juillet à Dar Sébastien à Hammamet.

Un programme riche et varié a été mis en place pour les amoureux de la musique afin de les emmener loin, dans des contrées où les instruments se mettent à rêver et à exécuter du classique où du contemporain et où la grâce et la délicatesse enchanteresses nous donnent rendez-vous.

Pendant huit jours, une équipe de 9 professeurs venus de Tunisie, de France, d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie, 4 jeunes concertistes et plus de 60 élèves ont été réunis de nouveau pour 8 jours de musique et de partage dans le cadre enchanteur de Dar Sébastian à Hammamet.

Au programme : des cours de piano, de violon et de chant lyrique, des master-classes, un atelier chorale polyphonique, des concerts et rencontres en soirées. Mais ce n'est pas tout, puisque les organisateurs ont prévu plusieurs rendez-vous pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Si Samedi 1er juillet vous avez raté le récital de piano de Guray Basol (Turquie - diplômé de l'Ecole Normale de Musique de Paris et de l'Université Paris IV-Sorbonne), ne manquez surtout pas les autres événements.

Mardi 4 juillet, une rencontre intéressante animée par Mehdi Trabelsi a été organisée en présence des professeurs et des élèves et qui traitait de «La pédagogie du piano : situation et perspectives en Tunisie».

Mercredi 5 juillet a eu lieu le récital de piano de Benjamin Carre (France). Benjamin Carre a commencé le piano à l'âge de 6 ans. Il mène une carrière de soliste et se produit en musique de chambre en France et en Angleterre. Il a gagné le 1er prix du Concours de musique de chambre Beethoven et le 1er prix des mélodies françaises en duo au concours international de Marmande.

Il a étudié au Royal College de Londres dans la classe de Nigel Clayton et a suivi les enseignements de Bertrand Chamayou. Depuis 2014, il étudie au Conservatoire Supérieur National de Paris avec Roger Muraro et étudie l'accompagnement des chanteurs avec Anne Lebozec. Benjamin est soutenu par la Fondation de l'Or du Rhin de la Fondation de France. Il a enchanté le public présent par de magnifiques exécutions des Valses nobles et sentimentales de Ravel, les Papillons op.2 et humoreske op.20 de Schumann.

Le vendredi 7 juillet, les amoureux du classique se réjouiront du concert de musique de chambre qui sera présenté par Ben Paulden (violon/UK) et Mathieu Esnult (piano/France). Tous deux diplômés du prestigieux Trinity Conservatoire of Music and Dance à Londres, le violoniste Ben Paulden et le pianiste Mathieu Esnult mènent des carrières internationales.

Ben Paulden a commencé le violon à l'âge de 5 ans et a tout d'abord étudié à la Chethams School of Music avec Kristoffer Dolatko, puis au Trinity Laban à Londres où il a obtenu son diplôme de Bachelor of Music et prépare actuellement le Master of Music dans la classe de Rikva Golani. Ben a aussi un diplôme d'enseignement LTCL et enseigne le violon à Essex en Angleterre.

Il a joué en tant que soliste, en formations de musique de chambre et en orchestre en Angleterre et donne chaque année, depuis 2012, des concerts en Autriche. Il est aussi passé en direct sur les ondes de la radio de Vienne où il a interprété le Souvenir de Florence de Tchaikovsky. Ben est soutenu par la Benslow Trust par le prêt d'un violon de grande qualité.

Quant à Matthieu Esnult, il se produit régulièrement comme soliste, accompagnateur et en musique de chambre et a donné des concerts dans plus de 40 pays. Il a joué avec des chanteuses et violonistes dans les plus prestigieuses salles anglaises, comme le Wigmore Hall ou le Carnegie Hall à New York. Engagé pour l'accès à la musique pour tous, il a donné des master-classes en Tunisie, en Ecosse et en Chine. Son grand-père avait fondé les Jeunesses musicales de Tunis.

Au programme de ce concert : la Sonate pour violon seul N°1 de J.S. Bach, Nocturne Op. 9 N°3 de F. Chopin, Prélude, Choral et Fugue FWV21 de C. Franck, Sonate pour violon et piano N°2, Op.100 de J. Brahms.

La soirée de clôture, samedi 8 juillet, sera réservée aux prestations des jeunes talents et des musiciens en herbe qui ont participé au master-class de la session.

De belles soirées en perspective !