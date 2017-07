Sénégal: Baccalauréat - Quelle est cette main mal intentionnée derrière ces fuites

Le baccalauréat est un diplôme dont la seule évocation suffit pour troubler le rêve de tout élève. Raison de son investissement durant toute la durée de l'année scolaire.

Au Sénégal, tout parent d'un élève candidat à ce sésame rêve lui aussi de jouer sa partition dans cet exercice en mettant ce dernier dans le meilleur des cadres pour sa réussite.

Les professeurs, ne voulant être en reste, payent de leur vie privée pour honorer soit leur établissement ou leur image.

Pour couronner le tout, l'Etat crée les conditions de déroulement de cet étape cruciale pour les différents acteurs ainsi précités.

La finalité est de former un citoyen à même de participer activement au développement de son pays.

Juillet 2017, malheureusement, marquera à jamais l'histoire des concours et examens dans notre pays, car une histoire de fuites d'épreuves du baccalauréat est venue perturber pour ne pas dire mettre à nu les impairs notés ces derniers temps.

La justice est en train de faire son devoir, l'Etat, à coup sûr, ne manquera pas de suivre pour qui connait combien le président tient au respect des lois et textes qui régissent le fonctionnement d'un Etat.

Beaucoup de questions pour l'instant taraudent l'esprit du commun des Sénégalais. Parmi celles-ci, la suivante : pourquoi une telle récurrence et ce niveau jamais atteint par ces cas ainsi notés ?

Des fraudes, on en a toujours connu. D'ailleurs, c'est la raison d'être de la surveillance des salles et du corps des surveillants, mais maîtrise en avait été toujours faite.

Depuis un an, tous les examens au niveau national ont été émaillés de fuites et, à chaque fois, les enquêtes menées n'ont pas abouti.

Je me demande maintenant est-ce qu'il ne serait pas judicieux de voir dans tous les angles l'origine de ce qui a fini d'assombrir, depuis aujourd'hui, l'avenir de nos enfants ici et ailleurs, car je devine déjà les réticences des universités étrangères à accepter, comme jadis, nos bacheliers. Chez nous, on dira toujours à nos futurs étudiants, pour les égratigner, que leur sésame est altéré.

Nos politiciens, dans un passé récent, ont montré suffisamment de preuves d'irresponsabilité, de manque de patriotisme et d'envie aveugle d'accéder au pouvoir.

Cela fonde ma préoccupation à chercher s'il n'y a pas une main cachée dans ce qu'il est convenu d'appeler coup mortel dans notre système éducatif. Ceci, dans le seul but d'assommer ou de saper le bilan du régime actuel.

On ne doute guère que la politique est animée, dans sa majorité, par des gens issus du système éducatif

A force de montrer leur insuffisance en matière de propositions de qualité, le peuple sénégalais s'est, aujourd'hui, démarqué de ses politiciens de métier en mal de programme.

Si et seulement si cette suspicion venait à se confirmer, alors, c'est toute cette catégorie en quête permanente de postes, d'avantages et de prébendes qui serait disqualifiée et convoquée devant le jury du peuple.

Fuites ou fraudes, en tout cas, notre système éducatif naguère envié, copié et adulé et désormais rejeté, ne s'en relèvera pas sans cicatrices.