Tunisie: «Nous avons en partage le rêve tunisien»

«Nous sommes venus aujourd'hui pour écouter vos doléances mais aussi pour qu'on pense ensemble les solutions idoines qui permettront à la région de redémarrer et aux investisseurs de retrouver la place qui était toujours la leur à l'avant-garde de l'effort national de construction et d'édification. Et nous sommes convaincus que les Sfaxiens disposent des compétences qu'il faut pour que Sfax s'illustre de nouveau et se prenne en charge en tant que partenaire écouté et apprécié dans l'œuvre nationale de développement équilibré et équitable que nous menons avec acharnement et détermination», ajoute-t-il.

Et Youssef Chahed de clamer: «Aujourd'hui, nous sommes en train de livrer en parallèle trois guerres. La première est celle d'éradiquer et d'extirper le terrorisme. La deuxième est celle de la corruption et nous sommes déterminés à la mener jusqu'au bout.

La troisième est celle que j'appelle la mère des batailles : c'est celle du développement intégral, solidaire, équilibré et équitable. C'est la guerre de tous les Tunisiens et de toutes les Tunisiennes. C'est aussi le rêve que nous avons tous en partage».

«Et pour gagner ces guerres, conclut le chef du gouvernement, nous avons le devoir d'une mobilisation de tous les jours, d'une veille constante, d'une écoute permanente de toutes les revendications. C'est notre choix de gestion des affaires de notre pays. Tout un chacun a droit à la parole, à la critique et à la proposition.

Le gouvernement a, de son côté, le devoir d'écouter les Tunisiens et de répondre à leurs besoins».