Afrique: Migrants en Méditerranée - L'UE ne peut pas continuer à gérer cette situation en mode «crise»

«Les États doivent organiser cette solidarité avant, pendant et après le débarquement - c'est la préoccupation primordiale dans le respect de l'état de droit - et pour sauver des vies, tout en préservant les intérêts des communautés hôtes», soutient Ambrosi.

«Depuis (l'opération) Mare Nostrum, l'Italie a constamment démontré sa volonté et sa détermination à déployer les moyens et les capacités nécessaires pour sauver des vies et gérer les centaines de milliers de personnes arrivant sur ses côtes au cours des dernières années dans toute la Méditerranée et, dans ce processus, ont a sauvé plusieurs centaines de milliers de vies», a déclaré le Directeur général de l'OIM, William Lacy Swing.

Alors que les ministres européens de la justice et de l'intérieur doivent se réunir informellement cette semaine, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a exhorté mardi les États membres de l'Union européenne (UE) à redynamiser la coopération dans l'intérêt commun de sauver plus de vies en Méditerranée.

