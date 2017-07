Afrique du Sud: Fuite d'Omar el-Béchir - Pour la CPI, l'Afrique du Sud a manqué à son devoir

L'accusation avait affirmé qu'en permettant à son avion de décoller, le gouvernement - qui avait l'occasion de l'arrêter - « a choisi de ne pas le faire ». Et donc est en porte à faux avec ses obligations internationales. Pretoria avait pour sa part argumenté que les autorités s'étaient retrouvées partagées entre le respect des règles de la CPI et sa propre législation qui garantit l'immunité présidentielle.

Les faits remontent à 2015. A l'époque, en plein sommet de l'Union africaine, Omar el-Béchir est présent à Pretoria. Dans les heures qui suivent son arrivée, on apprend alors que plusieurs ONG locales ont saisi la justice pour forcer le gouvernement sud-africain à l'arrêter. Le tribunal doit trancher dans la journée et avant même d'attendre le verdict, Omar el-Béchir quitte discrètement le sommet et s'envole d'une base militaire près de Pretoria.

Elle a rappelé que l'Afrique du Sud, comme tout Etat membre, a l'obligation d'arrêter quelqu'un recherché par la CPI. Et a précisé que l'Afrique du Sud ne peut pas invoquer une quelconque immunité lors ce qu'il s'agit de personnes accusées de crimes de guerre. Il n'y a pas de conflit ni d'ambiguïté, a conclu le juge Cuno Tarfusser, l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations internationales et a entravé le travail de la Cour.

