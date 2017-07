Togo: Bè a fait sa part, Agoè aussi !

Clap d'ouverture pour les cérémonies de purification du Togo. Pour ce qui est de Bè et d'Agoè, les prêtres et chefs traditionnels se sont sacrifiés à l'opération de sacrifice ce jeudi matin.

Des invocations, beliers et poules sacrifiées aux mannes des ancêtres selon lessss prescriptions de l'oracle Gouda Gbolosso quia été consulté, c'est en celà que l"'on peut résumer l'acte qui a été posé par ces prêtres traditionnels aussi bien à Agoè que sur la berge de la lagune de Bè, en présence des représentants du gouvernement mais aussi de la première resoonsable du HCRRUN, Awa Nana Daboya.

Evoquant le choix de la berge de la lagune de Bè pour connaitre de cette cérémonie de purification, l'un des sacrificateurs, en la personne de Toboko Azuin Prospa, a expliqué "la berge de la lagune a été désigné par l'oracle". Ce qui peut se comprendre d'après lui " parce qu'on sait qu'il y avait eu beaucoup de morts dans cette lagune".

Pour ce qui est de la.portée de cette cérémonie à laquelle ils se sont soumis, il croit savoir qu'on a fait les purifications mais qu'il y a encore mieux à faire. " Oui, on a fait les purifications mais ce n'est pas fini. Il reste encore des choses à faire. On leur (les gouvernants, ndlr) a dit qu'ils doivent revenir pour qu'ensemble on voit ce qu'on va faire pour généraliser parce que ce qu'on vient de faire, c'est juste pour la purification du Canton de Bè", a clarifié le prêtre religieux. Et pour ce qui est du message de l'oracle Gouda Gbolosso, il le résume en ces termes : "pour défricher un champ, il faut une houe solide. Le problème qu'il y a au Togo, pour en arriver au bout, il faut beaucoup d'efforts et donc plusieurs choses à faire encore" sur le.plan spiriruel et surtout traditionnel.

En complément du message livré par son co-religionnaire, le président de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo, Togbé Assiobor Gnagblodzro III, se fondant sur une partie du message a appelé avec insistance les populations togolaises à proscrire les provocations et aux bourreaux à se passer de la tentation de faire verser le sang des Togolais.

"A partir de ce moment, on a la purification, nous avons la paix" mais, "on ne doit plus verser le sang des gens par terre" et " aussi, à la population de ne pas provoquer les gens. L'oracle a demandé à ce que les éducateurs fassent comprendre qu'il n'y ait plus de provocation. Cette "cérémonie concerne ceux qui sont morts par noyade, par incendie, par pendaison, par accident, et lors des accouchements", a-t-il ajouté avant d'informer que "demain vendredi il y aura encore une grande cérémonie dans les couvents" Togbé Assiobor s'est aussi réjoui de ce que acte de purification ait été favorablement accueilli par les ancêtres qui d'après lui ont envoyé la pluie qui a commencé depuis la veille. "Le sang est parti, et les âmes sont rentrées là où on doit les mettre. C'est les oracles même qui nous ont envoyé la pluie", a-t-il conclu.

On se rappelle encore qu'informant de la tenue de ces journées apothéoses de purification du Togo mardi dernier, la présidente du HCRRUN, Awa Nana Daboya, a fait savoir qu'elles ont pour finalité "d'apaiser les âmes errantes et les coeurs meurtris à tous regarder devant et oeuvrer pour le bien vivre ensemble". " Le Togo est purifié, Incha Allah !" s'est elle exclamée au terme des cérémonies traditionnelles.