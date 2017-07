Madagascar: Université d'Antananarivo - Une vingtaine d'étudiants convoqués

Demain, ces étudiants se défendront devant des représentants de la présidence, de la direction du Croua et des départements. Les sanctions dépendront de la gravité de leur acte. «Ils peuvent être relaxés. Ils peuvent également être exclus de l'Université pour un certain temps », renchérit le professeur Panja Ramanoelina.

De l'huile sur le feu. Des étudiants locataires des cités universitaires à Ankatso se sont manifestés à deux reprises dans l'enceinte de l'Université d'Antananarivo, hier. Ils contestent la convocation d'une vingtaine d'étudiants au Conseil de discipline (Codis). «On ne nous a même pas informés des causes de notre convocation. Et le plus étonnant, cela fait deux mois qu'aucune manifestation estudiantine n'a eu lieu dans l'enceinte de l'Université. Malgré cela, on veut nous pénaliser», lancent-ils.

