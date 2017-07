Madagascar: Midongy du Sud - L'insécurité perturbe la scolarisation

92,70 %. Elle est suivie de près par Antsiranana I, qui enregistre un taux de 92,57 % et Amboasary Sud, qui affiche un résultat de 86,58 %. Les sujets d'examen ont été différents pour les six ex-provinces de Madagascar.

Ces malfaiteurs iraient jusqu'à bafouer au plus profond le droit de ces enfants, en les exposant à la mort. Ils les prennent en otage, selon la confirmation de cet enseignant et d'autres autorités dans la région d'Atsimo Atsinanana. « Ils emmènent des enfants avec eux, après avoir accompli un acte de banditisme. Ils les utilisent pour ne pas se faire arrêter », renchérit Marcellin Rajoely.

« Le résultat a encore baissé cette année, pour Midongy du Sud. Ceci s'explique par l'insécurité qui règne dans ce district. Des enseignants fuient leur lieu de travail à cause des actes de banditisme. Pour la même raison, les parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école », explique Serge Thierry Tsitoara, directeur de la Technologie de l'information et de la communication (DTIC) au sein du MEN.

