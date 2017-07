Ile Maurice: Me Sanjeev Teeluckdharry - «Je n'ai aucune raison d'avoir peur» de la commission drogue

Me Sanjeev Teeluckdharry a rappelé que ses services ont été sollicités à plusieurs reprises et qu'il n'y avait aucune raison pour lui de ne pas défendre les trafiquants de drogue. «J'ai expliqué dans quelles circonstances j'ai défendu ces trafiquants. Par rapport aux appels que j'ai reçus, c'était difficile pour moi de savoir s'ils sortaient de la prison. Mon téléphone est allumé 24h/24. Nous sommes comme des pompiers», a expliqué l'avocat.

Le Deputy Speaker s'est dit soulagé de la tournure des évènements face à l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Mais il a admis que ses avocats et lui étaient «agacés» au début de l'audition. Il a rappelé que son devoir d'avocat est de défendre un client selon les règles de la profession. «J'ai toujours été intègre et professionnel dans mon travail. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je suis fier d'être avocat. J'encourage mes jeunes confrères de continuer leur travail et de ne pas avoir peur.»

