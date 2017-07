Toutefois pour cette année, et compte tenu d'un enseignement coranique qui a toujours primé sur l'enseignement du français dispensé dans ce village, l'accent est surtout mis sur l'inscription au CI. Depuis trois (3) ans déjà un accent particulier a été mis sur le suivi d'un programme alternatif déjà mis en œuvre, sans succès. Tout comme un large plaidoyer pour doter cette commune rurale d'un collège d'enseignement moyen général pour aider les enfants à poursuivre leurs études sans inquiétude, si l'on sait que beaucoup d'entre eux quittent l'école prématurément. Et ce, du fait des longs trajets (8 à 16 Km) parcourus chaque jour pour suivre des cours dans le village de Wadiour.

Pour cette raison majeure, les professionnels de l'enseignement pensent ainsi que ce genre de mobilisation scolaire comme le Fesco constitue un cadre pertinent de sensibilisation à ce besoin fondamental. Et il convient de les maintenir chaque année pour réussir ce changement de comportement. Ainsi, depuis deux ans, cet établissement prime les élèves, amis de l'école et enseignants qui se sont le plus distingués durant l'année académique. Pour cette saison, 25 élèves ont eu droit à cette distinction.

Même s'il s'agit pour eux d'aligner les deux apprentissages (dans les daara et à l'école), enseignants et parents d'élèves de Thiénaba Seck plaident en faveur d'une inscription massive des enfants au CI, surtout les filles qui sont aujourd'hui inscrites en petit nombre.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.