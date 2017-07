Pour la période allant du 27 juillet au 31 décembre 2017, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) va procéder à un certains nombre d'actions, allant du boycott des permanences, sit-in, marches régionales et nationale, grèves et rétention de l'information sanitaire afin d'exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Une information donnée hier, mercredi 5 juillet, au cours d'une conférence de presse dans leurs locaux.

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) va continuer le combat pour le respect des engagements de l'Etat envers ces adhérents. En conférence de presse hier, mercredi, les camarades de MBallo Dia Thiam ont décidé de corser le combat.

Ainsi, ils vont passer d'un service minimum au boycott des permanences, sit-in, marches régionales et nationale, grèves et rétention de l'information sanitaire allant de la période du 27 juillet au 31 décembre 2017. Pour Mballo Dia Thiam, si le Sutsas décline ce présent plan d'action après avoir sursis à son cinquième plan d'action, le 18 juin 2015, à la demande d'une délégation de parlementaires à la tête de laquelle l'honorable député Moustapha Diakhaté, c'est parce que le sutsas, «déçu, entre autres, de la non application du statut du personnel décrété par le Président de la République », n'arrive pas à comprendre les tentatives de remise en cause de ses acquis sociaux pendant que rien n'a augmenté dans le système de rémunération légué par le précédent régime.

Après plusieurs tentatives de se faire entendre, le Sutsas a décidé cette fois-ci, de paralyser le système sanitaire pour l'application des points de la plateforme revendicative minimale qui tourne autour des retards de salaire des contractuels du plan Cobra et Jica, le paiement des heures supplémentaires, les fonds de motivations nationales, un plan de carrière, une absence de mode de rémunération et de traitement des présidents du conseil d'administration, des directeurs d'établissements, des retards chroniques de remboursement des factures dues par l'agence de la couverture maladie universelle jusqu'à 12 mois, le recrutement du personnel communautaire, une prévoyance sociale des agents de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite, relativement précaire, et enfin le programme de logements sociaux gouvernement-Namora-Sutsas.

De ce fait, il en appelle à la mobilisation de tous ses partisans et sympathisants de toutes les corporations et de tous les statuts pour la matérialisation des accords résiduels de 2014 et antérieurs. La conférence de presse a été aussi l'occasion pour le Sutsas de féliciter toutes les unions régionales pour le respect et la réussite des mots d'ordre de Sit-in des 21 et 28 juin dernier. Mais aussi, l'Unsas pour la deuxième place obtenue aux élections de représentativité des centrales syndicales.