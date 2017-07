Sénégal: Formation aux métiers du pétrole et du gaz - 20 milliards pour la réalisation d'un institut à Diamniadio

Avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz, les autorités ont décidé de créer un institut de formation aux métiers liés à ces domaines à Diamniadio. Au sortir d'une rencontre avec le comité d'orientation stratégique pour le pétrole et le gaz, le chef de l'Etat, Macky Sall, a finalisé la maquette de cette école dont la réalisation nécessitera 20 milliards de F Cfa et qui devra recevoir ses premiers élèves en octobre 2017.

Les travaux de l'institut de formation aux métiers du pétrole et du gaz seront lancés dans les prochains jours, a annoncé le Président Macky Sall hier, au sortir d'une réunion avec le comité d'orientation stratégique pour le pétrole et le gaz. Le coût nécessaire pour sa réalisation est de 20 milliards de F Cfa dont les 10 sont déjà disponibles, a affirmé l'équipe de mise en œuvre du projet.

L'institut comportera plusieurs structures dont un amphithéâtre de 800 places. D'une superficie de 25 hectares, il accueillera des ingénieurs, des opérateurs et des techniciens. En marge de cette réunion, le chef de l'Etat a fait des recommandations pour l'exploitation des découvertes minières dont la première exploitation est attendue en décembre 2018.

Pour le président de la République, Petrosen devra, en relation avec les associations, veiller à donner toutes les informations requises à l'Etat et de travailler surtout pour la finalisation de l'accord de coopération inter-Etats entre le Sénégal et la Mauritanie qui partagent un gisement commun. Il devra aussi avec l'opérateur chargé de l'exploitation, veiller sur le développement et l'exploitation des gisements des champs grande tortue Cga, afin d'associer tous les acteurs concernés que sont entre autres, l'agent judiciaire de l'Etat et le Cos petro gaz.

Par ailleurs, selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye qui a fait l'économie de la rencontre avec les journalistes, une des mesures recommandées par le président est d'élaborer la stratégie nationale de formation pour développer et renforcer les compétences nationales, de respecter les normes environnementales. De renforcer sa présence pour être en mesure d'informer l'Etat avant toute décision.