En attendant l'inauguration des tronçons Fatick - Kaolack, Dinguiraye- Nioro- Keur Ayip, et Keur Waly Ndiaye- Passy- Sokone reportée sine die, le président Macky Sall invite le gouvernement à veiller davantage à la densification et à l'entretien de la voirie urbaine des communes traversées par les routes nationales et départementales. Aussi insiste-t-il sur l'urgence d'intensifier le désenclavement du pays et de corriger les disparités entre les localités, à travers une politique d'aménagement du territoire équilibrée.

«Veiller davantage à la densification et à l'entretien de la voirie urbaine des communes traversées par les routes nationales et départementales, à l'actualisation du dispositif national de classement des routes, et à la consolidation des activités du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA)».

C'est l'invite faite au gouvernement par le président de la République, Mack Sall, hier en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé au palais. Selon le communiqué du conseil, parlant de développement des infrastructures, du désenclavement intérieur et de la valorisation des potentialités économiques des territoires, le Chef de l'Etat a félicité les différentes autorités en charge des Infrastructures, les partenaires techniques et financiers, et à l'ensemble des entreprises et personnels qui ont réalisé les nouvelles routes de qualité, notamment celles de Fatick - Kaolack, Dinguiraye- Nioro- Keur Ayip, et Keur Waly Ndiaye- Passy- Sokone.

En outre, le Chef de l'Etat demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises en vue du respect scrupuleux des délais d'exécution contractuels de tous les projets routiers et autoroutiers programmés sur la période 2017- 2019. Et la même source de souligner qu'appréciant les efforts importants consentis par l'Etat en matière d'aménagement du territoire et de maitrise stratégique du développement urbain, Macky Sall rappelle au gouvernement l'urgence d'intensifier le désenclavement du pays et de corriger les disparités entre les localités, à travers une politique d'aménagement du territoire équilibrée. Il s'agit, pour Mahammed Boun Abdallah Dionne et son équipe, d'engage dans les meilleurs délais «la réactualisation du Plan national d'Aménagement du Territoire, en prenant en compte les risques liés à l'urbanisation accélérée, aux catastrophes naturelles et les impératifs de résilience de chaque localité du pays; le déploiement d'un Plan national de Modernisation de l'Habitat rural, en mettant à contribution les architectes, artisans et acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics».

POUR UN DISPOSITIF OPERATIONNEL CONTRE LES COUPURES D'EAU A DAKAR

Dans le communiqué du conseil des ministres, abordant par ailleurs, la sécurisation urgente de l'approvisionnement en eau potable des populations, le Président de la République invite le Gouvernement à mettre en place un dispositif opérationnel, afin d'assurer la fourniture régulière en eau potable au niveau des quartiers affectés par les perturbations dans la distribution de l'eau, et d'accélérer la réalisation des infrastructures hydrauliques de dernière génération, notamment Keur Momar Sarr 3 et l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles.