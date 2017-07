Tout d'abord, il renseigne qu'il a été porté à la connaissance des diplomates européens tout le flou qui entoure la distribution des cartes d'électeur biométriques. Il indique, qu'en fait, «sur à peu prés 6 millions 500 mille inscrits sur le fichier électoral, personne ne peut vous dire exactement combien de Sénégalais ont reçu leur carte d'électeur». Ce qui relève «du scandale» à moins d'un mois des élections du 30 juillet prochain, déplore-t-il. Il trouve, en fait, que c'est un «véritable parcours du combattant pour récupérer les cartes», citant ainsi en exemple son cas et celui du député Oumar Sarr. Par conséquent, estimant que la Cena a les moyens de livrer les informations qu'il faut, il en déduit qu'elle «est à genoux devant le régime». Déplorant en outre «l'inertie» des services de Doudou Ndir face aux nombreuses irrégularités notées, notamment les «fausses listes provisoires», tout comme «les faux chiffres des numéros de carte d'identité», Mamadou Lamine Diallo laisse entendre que «le Front du Non, dont nous faisons partie, réclame sa démission. On ne lui fait plus confiance»

Revenant, par ailleurs, sur le tête-à-tête avec les diplomates des pays européens, le porte-parole du jour de la délégation de Wattu Sénégal, composée, entre autres, du Secrétaire nationale adjoint du Pds, Oumar Sarr, du président de Bokk Guis Guis, du Sg d'Aj, Mamadou Diop Decroix, informe que non seulement ils ont rencontré l'ambassadeur de l'Ue, mais également une douzaine d'ambassadeurs, dont ceux d'Italie, d'Espagne, des Pays Bas et des chargés d'affaire des pays de l'Europe. La rencontre tenue au sein du siège de l'Union européenne à Dakar a servi «d'attirer les anomalies que nous avons notées sur le processus électoral depuis le début», selon M. Diallo.

La Coalition Gagnante Wattu Sénégal reste convaincue que la seule sortie de crise possible, pour faciliter le vote des électeurs, le jour du scrutin du 30 juillet prochain, reste le retrait des listes «parrainées par le régime» et le remboursement de leur caution. C'est la position exprimée par le porte-parole du jour de ladite coalition, en l'occurrence le député Mamadou Lamine Diallo, hier mercredi 5 juillet, au sortir de leur rencontre tenue avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ainsi que certains diplomates de pays européens. Le régime du président Macky Sall a été cloué au pilori.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.