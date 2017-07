Présent à cette rencontre de lancement, le ministre conseiller en charge de la Communication du président, El Hadj Hamidou Kassé, s'est félicité de cette initiative. En effet, selon lui, cette structure peut contribuer à l'identification des idées novatrices pour le développement du Sénégal. Sous ce rapport, il a notamment invité Serigne Mboup et compagnie à promouvoir un débat d'idées pour une société de conversation au Sénégal, gage de toute stabilité politique et sociale.

S'exprimant hier, mercredi 5 juillet, lors de la cérémonie de lancement, Serigne Mboup, coordonnateur de ladite structure, par ailleurs, membre de l'Alliance pour la république (Apr) et maire de la commune de Pire, a indiqué que «Cap Think-tank», dont les membres, pour l'essentiel des cadres intellectuels soucieux du développement du Sénégal, se veut une structure qui transcende tout clivage politique partisan. «Cap Think-tank» sera un espace dédié aux élites nationales, en particulier et les leaders d'opinion, soucieuses des intérêts exclusifs des populations pour lesquelles elles se doivent d'être, à chaque instant, des sentinelles pour l'information juste et vraie sur l'état réel du pays et ses perspectives», dit-il.

Contribuer à toutes les réflexions qui peuvent permettre l'amélioration des politiques publiques élaborées et mises en œuvre par les autorités pour développer. Telle est la mission principale que se donne les responsables du Cadre d'analyse et prospective politique dénommé «Cap Think-tank».

Serigne Mboup, membre de l'Alliance pour la république (Apr) et maire de la commune de Pire, a procédé hier, mercredi 5 juillet, au lancement d'un cadre d'analyse et prospective politique.

