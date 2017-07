Afrique: Secteur touristique en Afrique - 47% des employés sont des femmes

En Afrique, 47% des salariés du secteur touristique sont des femmes. C'est ce qui ressort du rapport 2017 de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) sur le développement économique en Afrique intitulé : «Le tourisme au service d'une croissance transformatrice et inclusive», rendu public hier, mercredi 5 juillet.

«47 % au niveau continental des employés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont des femmes. Or, on sait que tout revenu gagné par une femme mère de famille a un impact beaucoup plus important sur l'éducation, la santé des enfants, le bien-être. Dans ce sens le tourisme peut-être un motif d'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable de base comme la pauvreté», a indiqué Milasao Chérel-Robsen économiste section Afrique de la Cnuced.

Selon ce rapport, la contribution totale du secteur du tourisme au Pib du continent a doublé passant de 69 milliards de dollars entre 1995 et 1998 à 153 milliards de dollars entre 2005 et 2008 et atteignant 166 milliards de dollars entre 2011-2014.

Si l'on tient compte des emplois indirects, le tourisme représente plus de 21 millions d'emplois sur la période 2011-2014, soit prés de 1 sur 14 à l'échelle du continent.

Le Rapport révèle qu'en Afrique, 4 touristes internationaux sur 10 sont africains. En Afrique subsaharienne, ce sont 2 touristes sur 3 qui sont originaires du continent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont les africains qui tirent de plus en plus la demande touristique en Afrique.

En termes de recommandation le rapport souligne la nécessité pour les gouvernements de mettre en œuvre des cadres de politiques existants puisque la mise en œuvre de ces politiques va avoir des répercutions positives sur le secteur touristique.

Suivant le rapport, il faut aussi intensifier les liens intersectoriels. Enfin, le rapport insiste sur la nécessité d'une option de la paix et de la sécurité pour avoir un secteur touristique florissant.