Burkina Faso: Em. Cardinal Jean Zerbo - La délégation panafricaine de retour de Rome

La présence de la délégation panafricaine et son soutien spontané au Cardinal Jean ZERBO, membre du Comité d'initiative du dialogue interreligieux et interculturel était un devoir.

En outre, Haïti, l'Afrique dans la Caraïbe et première république noire indépendante était présente à travers un Prêtre Vaudou qui nous a tous impressionnés par son message sur les sources et ressources de cette religion endogène qui puise ses racines dans l'Afrique profonde.

La Communauté musulmane du Mali par la voix de son envoyé spécial a exprimé sa joie pour l'élévation de Monseigneur Jean ZERBO au statut de cardinal qui honore tous les maliens et tous les hommes et femmes de foi. Cette expression de solidarité a été marquée au plus haut de l'Etat malien par la présence des Ministres des Affaires Etrangères et de celui des Cultes à Rome.

La glace était brisée et nous avons, durant la réception à son honneur, trouvé les meilleures astuces du « rakiré » ou « sinangouya » pour exprimer notre joie. Plus tard, il a fallu expliquer à ceux qui n'avaient pas encore visité l'Afrique de l'Ouest, l'importance de la parenté à plaisanterie.

