Burkina Faso: Jubilé d'or de la Lonab - La levée des couleurs instaurée

Avec son slogan «Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la Nation entière», en un demi-siècle d'existence, elle a contribué et contribue de nos jours à assurer le bien-être des populations à travers les nombreuses et diverses infrastructures réalisées au profit du Burkina Faso. On ne compte plus le nombre d'écoles, de centres médicaux, d'ambulances, de forages, de latrines, etc. offerts par l'institution aux populations de toutes les régions du pays, sans oublier les indénombrables multimillionnaires que la Lonab fait chaque jour.

La Loterie nationale burkinabè a pour mission de mobiliser les ressources financières par l'organisation et l'exploitation des jeux de hasard et toute autre activité connexe afin de contribuer au développement du pays des Hommes intègres.

Il se dit convaincu que la montée des couleurs permettra aux travailleurs d'être ponctuels à leurs postes respectifs. «Nous nous sommes mis et nous allons essayer de respecter désormais cette montée des couleurs pour favoriser le patriotisme, la ponctualité et l'assiduité au travail», a conclu M. Tarnagda.

