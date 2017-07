Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger veut aller le plus loin possible

L'USM Alger n'a pas réussi à valider son billet pour les quarts de finale de la CAF Ligue des Champions en se contentant du match nul (1-1) face à Al Ahli Tripoli, vendredi à Sfax en Tunisie, en marge de la 5e journée de la phase de poules. Les Usmistes restent leaders de la poule B mais doivent attendre la dernière journée pour décrocher leur billet pour la qualification aux quarts de finale.

« Jusque-là tout se passe bien ! Nous continuerons de la préparer dans la joie et la bonne humeur mais aussi avec tout le sérieux qu'il faut. Nous nous donnons à fond et tout ce que nous espérons, c'est que nos efforts seront récompensés. Nous connaissons tous l'importance de cette rencontre aux yeux de nos supporters, nous allons donc faire ce qu'il faut pour bien la négocier surtout que c'est la seule manière de clore ce tour en beauté », a déclaré l'attaquant des Rouge et Noir, Oussama Darfalou, dans des propos relayés par Le Buteur.

Lors de la 6e et dernière journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions, la formation de Soustara accueillera le Caps United. Les camarades de Zemmamouche ont besoin d'un point pour assurer la qualification en quart de finale. Leur objectif est de gagner le match contre Caps United qui les a battus à l'aller, afin de conserver la première place du Groupe B et de disputer à domicile le quart de final retour.

« C'est un match comme tous les autres, un match que nous allons aborder avec l'unique intention de le remporter. Nous savons que notre mission ne sera pas facile, même si nous jouerons à domicile et devant nos supporters, vu l'importance des trois points pour les deux formations. La balle est dans notre camp, à nous de bien le gérer afin de valider notre billet pour les quarts de finale. Nous avons fait le plus dur, c'est pour cette raison que nous sommes dans l'obligation de bien finir le boulot, ce qui ne se fera qu'en cas de qualification pour le prochain tour », a ajouté le joueur.

Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, donc nous n'avons pas de préférence. Nous sommes prêts à vivre tous les scénarios. Nous avons nos atouts et nous n'avons peur de personne. Aucune équipe ne nous impressionne. Nous sommes prêts à relever le défi et nous ferons de notre mieux pour honorer nos couleurs et celles de notre pays. »

L'USMA reçoit les Zimbabwéens lors de la dernière journée et seront en ballottage favorable pour gagner l'un des deux tickets qualificatifs au deuxième tour de la CAF Ligue des Champions. Un match où seule la victoire comptera pour terminer en tête du groupe et ce, quel que soit le résultat de la rencontre décisive entre le Zamalek et le Ahly Tripoli au Caire.