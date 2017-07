Mauritanie: Lille - Ouleymata Sarr jouera pour la section féminine

Native de Cambrai, Ouleymata Sarr s'est engagée en ce début du mois de juillet en faveur de Lille, section féminine. La Franco-mauritanienne âgée de 21 ans est arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. Avec 8 sélections et 4 buts en équipe de France B, Ouleymata Sarr est le profil tant attendu par le staff technique du LOSC :

« C'est un profil que nous recherchions activement, car c'est une attaquante qui est capable de jouer en pointe, mais aussi dans un couloir, tout en amenant puissance et vitesse. Elle possède une solide expérience de la D1 avec le PSG. C'est aussi une jeune joueuse, un point d'appui dos au jeu de par sa taille. Elle réunit toutes les caractéristiques qui nous plaisent. En plus, elle est presque de la région, car elle est native de Cambrai et vient de Normandie » a indiqué l'entraineur Jérémie Descamps sur le site du club

Celle qui a joué 57 matchs dont 37 en D1 sous les couleurs du PSG, explique la raison de son choix : «Le projet mis en place pour le foot féminin est vraiment intéressant. C'est aussi un grand club chez les garçons. Mon profil a plu au coach et réciproquement. Je me suis laissée tenter.

Voilà, j'ai désormais envie d'aider l'équipe à se maintenir la saison prochaine tout en réalisant un bon championnat en D1. Et puis je suis native de Cambrai, mais je suis partie vivre à Evreux à l'âge de trois-quatre ans. Je ne me rappelle plus trop, mais c'est quand même un retour aux sources. C'était écrit que je vienne jouer dans la région un jour (sourire). Je suis très contente et fière de revenir dans le Nord» a t-elle avancé.