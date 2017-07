Sénégal: A Keur-Saloum Diané et environ, l'impact du PUDC dans la campagne profonde

Et de rappeler : "En notre temps, il fallait se lever très tôt le matin, aller chercher de l'eau. Il fallait ensuite piler le mil et aller au champ. Les choses ont changé. Les femmes ne subissent plus cette corvée".

Les objectifs du volet pistes rurales du PUDC sont la construction et /ou la réhabilitation de 1625 km au niveau des zones les plus enclavées du pays.

Sur place, on consulte pour les maladies diarrhéiques qui touchent les enfants et surtout le paludisme pendant l'hivernage. Mais les fins de mois correspondent aux descentes sur le terrain. Dans le jargon technique, cela s'appelle la stratégie avancée.

Keur-Saloum Diané (Fatick) — Le "Min-miyang", petit cours d'eau qui prend sa source en Gambie, ne sera plus un obstacle à la circulation des personnes et des biens sur la distance Koutango-Keur Saloum Diané, dans le département de Foundiougne. Un ouvrage de franchissement appelé dalot, construit dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) facilite désormais les déplacements sur cet axe.

