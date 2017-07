Sénégal: Marché matières premières - Poursuite de la baisse des cours en mai 2017

Sur le marché des produits de base, les cours ont globalement reculé de 1,3% entre avril et mai 2017. Cette baisse est portée par les produits industriels (-3%), plus précisément minéraux (-3.4%), et agro-industriels (-1,7%).

Pour leur part, ajoute la DPEE, les cours des produits alimentaires sont en hausse, pour la première fois en quatre mois, de 1,9%, en mai 2017. En glissement annuel, l'indice des cours des produits de base s'est par contre renforcé de 3,8%, en mai 2017, sous l'effet des matières premières industrielles (+11,9%), la composante alimentaire ayant enregistré un recul de 8,1%.

En variation mensuelle, les cours des céréales et des oléagineux ont respectivement progressé de 1,9% et 4,6% en mai 2017. Concernant le prix du sucre, un repli de 3,8% est noté sur la période. En rythme annuel, les cours des céréales, des oléagineux et du sucre ont baissé respectivement de 3,9%, 10,4% et 6%, en mai 2017.

Sur le marché du pétrole, les cours poursuivent leur parcours en dents de scie depuis le début de l'année 2017. Se situant à 52 et 53 dollars, respectivement, en mars et avril 2017, le Brent a glissé jusqu'à 50,9 dollars en mai 2017, malgré le prolongement de la période de baisse de la production de l'OPEP et ses alliés jusqu'à la fin du premier trimestre 2018. En glissement annuel, le Brent s'est renchéri de 7,9% au mois de mai et de 38,5% sur les cinq premiers mois de 2017.