Afrique: Eté chaud - L'ONU lance une série de vidéos expliquant l'impact du changement climatique

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'organisme Climate Central ont lancé mercredi une nouvelle série de bulletins climatologiques dans lesquels des présentateurs météos expliquent les conséquences du changement climatique sur la température en milieu urbain.

Cette série de vidéos disponibles sur YouTube portent sur les villes de Paris, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Buenos Aires, Francfort, Hanoï, La Havane, Le Cap, Kampala, Madrid, Montréal, Nairobi, Sofia et Tokyo. Elles visent à rendre la climatologie plus accessible afin que le grand public puisse mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les conditions météorologiques locales et nationales et leur vie quotidienne.

Climate Central a utilisé les modèles du climat mondial étudiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour évaluer l'effet sur la température estivale dans plusieurs villes en 2100. Pour ce faire, il s'est fondé sur deux scénarios de changement climatique différents (niveau élevé et niveau modéré d'émissions) et a établi un lien entre chaque ville étudiée et une ville où la température évaluée pour cette dernière est actuellement la normale.

L'OMM et Climate Central ont ensuite invité des présentateurs météo d'une dizaine de pays à étudier les résultats de ces scénarios, en collaboration avec les services météorologiques et d'autres experts nationaux.

«Les présentateurs météo ont formulé des scénarios « envisageables » et non de véritables prévisions. Mais ces scénarios reposent sur les données climatiques les plus récentes et dressent un portrait convaincant des conséquences éventuelles du changement climatique sur la vie de tous les jours dans des villes où vit la majeure partie de la population mondiale», a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.