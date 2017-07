Niger: L'armée tue 14 civils pris pour des jihadistes

14 civils ont été tués mercredi 5 juillet par des militaires nigériens dans un village situé à la frontière entre le Niger et le Nigeria non loin du lac Tchad, une zone sensible où sévit Boko Haram. Les victimes auraient été prises pour des jihadistes. Que sait-on de ce qui semble être une bavure de l'armée nigérienne ?

Selon le secrétaire général du gouvernorat de Diffa, Yahaya Godi, il faut compter parmi les victimes 12 Nigérians et 2 Nigériens. 14 personnes venues semer du poivron sur les rives de la rivière Komadougou, qui sert de frontière entre le Niger et le Nigeria dans cette zone et qui traverse le petit village d'Abadam.

Selon le fonctionnaire, les militaires ont pris le groupe pour des éléments de Boko Haram. La frontière le long de la Komadougou est déclarée zone interdite, tout comme les îles du Lac Tchad, qui avaient été vidées de leur population il y a deux ans. Des habitants qui avaient été envoyés dans des camps de déplacés où ils y sont toujours. C'est d'ailleurs dans un village qui jouxte l'un de ces camps, Kabalewa, qu'un attentat-suicide avait fait 2 morts la semaine dernière.

A quelques kilomètres de là, à Ngalewa, 9 personnes ont été tuées et 37 kidnappées dimanche dans une attaque de Boko Haram. L'armée est donc sur les dents. Mais dans une zone aride où la nourriture manque, les populations font ce qu'elles peuvent pour semer ou récolter dès que possible.

Abadam, c'est d'ailleurs un village qui avait déjà payé le prix fort. Il y a deux ans, 36 personnes y avaient été tuées dans un bombardement de l'aviation nigériane qui avait pris une cérémonie dans une mosquée pour un rassemblement d'éléments de Boko Haram.