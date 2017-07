Afrique: Rapport de la Cnuced 2017 - Le tourisme représente 8,5% du PIB de l'Afrique

Le tourisme représente environ 8,5% du produit intérieur brut de l'Afrique, selon le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement intitulé « le tourisme au service d'une croissance transformatrice et inclusive ».

Le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced) montre l'importance grandissante du tourisme en Afrique. Il peut être le moteur d'une croissance inclusive et d'un développement économique durable. Le rapport renseigne que depuis les années 1990, il contribue de plus en plus à la croissance, à l'emploi et au commerce en Afrique. Entre 1995 et 2014, les arrivées de touristes internationaux sur le continent ont augmenté de 6 % en moyenne par an et les recettes d'exportation du tourisme de 9 % par an. Sa contribution totale moyenne au produit intérieur brut (Pib) est passée de 69 milliards de dollars en 1995-1998 à 166 milliards de dollars en 2011-2014, soit de 6,8 % à 8,5 % du Pib. Il est également indiqué que le tourisme a créé plus de 21 millions d'emplois en moyenne en 2011-2014 ; ce qui équivaut à 7,1 % de la totalité des emplois en Afrique. Le rapport de la Cnuced encourage les pays africains à tirer parti du dynamisme du secteur touristique afin de le mettre au service d'une croissance transformatrice et inclusive d'autant que le premier Plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine vise à doubler son apport au Pib de l'Afrique. La réalisation de cet objectif implique une croissance plus rapide et plus importante du secteur du tourisme, estiment les auteurs du rapport.

Il convient aussi de mettre le tourisme intrarégional au service de la croissance économique du continent. D'où la nécessité d'une libéralisation, par ses gouvernements, des transports aériens, la promotion de la libre circulation des personnes, d'une garantie de la convertibilité des monnaies et surtout la reconnaissance de la valeur du tourisme africain à intégrer dans leurs plans. Près de 4 sur 10 touristes internationaux arrivés sur le continent entre 2010 et 2013 étaient Africains. En Afrique subsaharienne, ce sont deux touristes sur trois qui sont originaires du continent. Les Africains tirent la demande touristique en Afrique contrairement à une idée bien répandue.

Par ailleurs, le rapport indique que pendant les dix prochaines années, 11,7 millions d'emplois devraient être créés en Afrique grâce à la croissance du tourisme. Aussi, en Afrique, plus de 30 % des entreprises touristiques sont dirigées par des femmes et 36 % des ministres de ce secteur sont de sexe féminin ; ce qui représente le pourcentage le plus élevé au monde.

La relation mutuellement bénéfique entre la paix et le tourisme figure parmi les autres thèmes importants abordés dans le rapport. Le document met en évidence le besoin impérieux de régler les problèmes de sûreté et de sécurité et de répondre aux crises afin d'assurer la croissance du tourisme en Afrique. Dans ce sens, il est également indispensable de promouvoir des stratégies permettant d'améliorer l'image que les médias occidentaux donnent de l'Afrique. Il y va de la reprise du secteur après un conflit ou une période marquée par des troubles politiques.